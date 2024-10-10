في عيد ميلاده الـ70.. شخصيات أثرت في مشوار "الكينج"

يحتفل الكينج محمد منير اليوم الخميس بعيد ميلاده الـ70، وذلك بعد مسيرة فنية طويلة أمتدت على مدار 45 عامًا، فهو من مواليد قرية منشية النوبة بأسوان، وهاجر إلى القاهرة بعد غرق قريته تحت مياه السد العالي.

وتخرج محمد منير من كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، ليبدأ بعدها مسيرته الغنائية حيث قدم عدد من الأغاني النوبية، ولكن بدايته الحقيقة كانت بعد تعاونه مع الموسيقار هاني شنودة، والذي أضاف إليه بألحانه المميزة غريبة الطابع، حيث مزجا معا الموسيقى النوبية مع الموسيقى الغربية، وقدما أول ألبوم عام 1977 بعنوان "علموني عنيك"، لينجح منير ويقدم العديد من الأغاني المميزة.

وفي عام 1981 قدم منير ألبوم "شبابيك"، والذي تعاون خلاله مع الموسيقار يحيى خليل، حيث حقق الألبوم مبيعات هائلة، وأصبح منير واحدا من أشهر نجوم جيله، ليبدأ بعدها سلسلة من النجاحات المتتالية، والتي استمرت حتى يومنا هذا.