منتخب الأردن يخسر على أرضه من كوريا الجنوبية

تعرض منتخب الأردن لخسارة قاسية أمام نظيره كوريا الجنوبية بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

دخل منتخب الأردن المباراة أمام كوريا الجنوبية مفتقدًا لخدمات نجميه موسى التعمري ويزن النعيمات، مما أثر بشكل كبير على أداء النشامى.

حاول المنتخب الأردني تقديم أداء قوي، لكنهم اصطدموا بصلابة دفاع المنتخب الكوري الجنوبي وفاعلية هجومه.

منتخب الأردن يخسر من كوريا الجنوبية في غياب النعيمات والتعمري

وسيطر منتخب كوريا الجنوبية على مجريات اللعب منذ بداية المباراة، وترجم هذه السيطرة إلى هدف في كل شوط.

سجل لي جاي سونج الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 38، قبل أن يضيف أوه هيون جيو الهدف الثاني في الدقيقة 68.

وبهذه النتيجة، تصدر منتخب كوريا الجنوبية جدول ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد منتخب الأردن عند 4 نقاط في المركز الثالث.