محمود بسيوني: الرئيس السادات كان سابق عصره بـ 50 سنة.. ولم يحصل على حقه كاملا

قال محمود بسيوني رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، إنه من المهم أن نسمع سرديات أخرى عن الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعد سنوات طويلة من التضليل، مشيرًا الى أنه حتى اللحظة لم يحصل على حقه كاملًا.

وأضاف «بسيوني» خلال لقائه ببرنامج «كلام في السياسة»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، قائلًا: «فى حوار دار بيني وبين بطرس غالى الأمين العام السابق للأمم المتحدة وكان الحوار وديًا ويدور حول الرئيس السادات وقال لي الراجل دا كان سابق عصره بـ 50 سنة».

وتابع: «الخطورة الشديدة فى التوقيع على الإتفاق والإرهاب اللى كان حاصل على الرئيس السادات نفسه من الإعلام آنذاك، والصحف العربية، وكل الأصوات الناصرية وغيرها، وكانت كلها تسير في اتجاه واحد فقط، وهو وتشوية كامل لكل ما كان يقوم به الرئيس السادات، ولكن الرئيس السادات كان شايف حاجة، واليوم بعد أكثر من 50 عامًا نكتشف أنه كان على صواب والوحيد الذى أستعاد أرضه من الحديدة للحديدة».