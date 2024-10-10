كانت تعد الغداء.. إصابة طالبة بحروق إثر انفجار أسطوانة غاز بالبدرشين

أصيبت طالبة في عقدها الثاني بحروق متفرقة بالجسد إثر انفجار أسطوانة غاز نتيجة حدوث تسرب أثناء تجهيزها وجبة الغداء بمنطقة البدرشين جنوب الجيزة.

تلقي الرائد أحمد يحيي رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال طالبة في عقدها الثاني مصابة بحروق بنسبة 80% وادعاء حدوث انفجار أسطوانة غاز ومقيمة بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص وسؤال أسرة المصابة افادوا بأنه أثناء قيامها بتجهيز وجبة الغداء حدث تسرب غاز وانفجار الاسطوانة واصابتها جراء ذلك.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.