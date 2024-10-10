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الخميس 10 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث مروري بالشيخ زايد

أرشيفية
أرشيفية
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لقي أحد الأشخاص مصرعه بينما أصيب آخر في حادث مروري بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة.

تلقي المقدم عمرو مصطفى عبدالعال رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصاب بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحـــص تبين اصطدام سيارة ملاكي بشخصين أثناء عبورهما الطريق من مكان غير مخصص لعبور المشاة، مما تسبب في وفاة أحدهم وإصابة الآخر، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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