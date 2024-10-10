طبيب نفسي يكشف كيفية تربية الآباء لأبنائهم على قيمة التسامح

تحدث الدكتور أحمد سويلم البسيوني، أخصائي الطب النفسي، عن كيفية تربية الآباء لأبنائهم على قيمة التسامح، مشيرًا إلى أن أساس التسامح يبدأ من اعتراف الشخص الذي ارتكب الإساءة بخطأه، ممثلا: «إذا أساء أحد أصدقاء ابنك إليه، فلا يمكن أن تطلب من ابنك أن يسامحه دون أن يتلقى اعتذارًا منه، فالتسامح يتطلب أولاً اعتذارًا صادقًا ثم تعهد بعدم تكرار الخطأ».

وأضاف «البسيوني»، خلال لقائه مع الإعلامية راندا فكري، ببرنامج «الحياة انت وهي»، المذاع على قناة «الحياة»، أنه في بعض الأحيان، يتحمل الآباء مسؤولية أخطاء أبنائهم، وهذا يعد خطوة إيجابية في حالة إذا كانوا مدركين أن ابنهم هو من ارتكب الخطأ.

وشدد على أنه بدءا من سن 12 عاما، يجب على الطفل أن يكون لديه إدراك بتحمل مسؤولية أفعاله، مما يعني أنه ينبغي عليه أن يعتذر عن الخطأ الذي ارتكبه، وذلك حتى يتعلم الاعتذار عن أخطائه.

ولفت إلى أنه إذا لم تعد العلاقة بين طرفين كما كانت، فهذا يدل على عدم تجاوز الموقف، مما يؤدي إلى تفكيك العلاقة بينهما، قائلا: "التواصل اللفظي هو أسرع وسيلة للتواصل بين الطرفين المتخاصمين، فمثلا بعض الأشخاص تجدهم يقولون أنا مقدر اعتذارك إلا أنني لا أستطيع أن أسامحك في الوقت الحالي و أحتاج لبعض الوقت قبل القيام بذلك".