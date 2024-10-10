مانشستر يونايتد: نجاح عملية مزراوي الجراحية في القلب

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن نجاح لاعبه المغربي نصير مزراوي في إجراء عملية جراحية على مستوى القلب، بعد تعرضه لمشاكل صحية في هذا الشأن.

وأكد مانشستر يونايتد أن مزراوي سيغيب عن الملاعب لفترة قصيرة، ومن المتوقع عودته إلى الملاعب خلال أسابيع قليلة.

وأشار مانشستر يونايتد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (منصة إكس)، إلى نجاح العملية الجراحية التي خضع لها نصير مزراوي في القلب.

نجاح عملية مزراوي الجراحية في القلب

وأعرب النادي الإنجليزي عن تمنياته بالشفاء العاجل للظهير المغربي، موضحًا أن الحالة التي يعاني منها مزراوي شائعة نسبيًا، وأن اللاعب سيتعافى منها بشكل كامل.

وكان نصير مزراوي غادر ملعب مباراة مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا في الشوط الأول، بعد شعوره بآلام في منطقة القلب، مما أثار قلق الجماهير والطاقم الطبي للفريق.

وقرر وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، استبعاد مزراوي من قائمة أسود الأطلس التي تخوض مباراتي أفريقيا الوسطى في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد شعوره بآلام خلال مباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا.

ومنذ الإعلان عن إصابة نصير مزراوي، انهالت عليه رسائل الدعم والمساندة من جماهير مانشستر يونايتد ومنتخب المغرب، متمنين له الشفاء العاجل والعودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن.