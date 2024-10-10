مصرع فني تكييف سقط من الطابق الثاني أثناء عمله بحدائق أكتوبر

لقي فني تكييف مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثاني أثناء عمله بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة.

تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة فني تكييف وبعمل التحريات تبين سقوط المتوفي من الطابق الثاني أثناء عمله وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.