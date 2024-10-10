محمد الباز: الرئيس السيسي رد الاعتبار للسادات

قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي رد الاعتبار للرئيس الراحل محمد أنور السادات منذ السنة الأولى من توليه الحكم، وذلك في كلمته بذكرى نصر أكتوبر، والكلمات التي يقولها في الفعاليات المرتبطة بإحياء ذكرى أكتوبر.

وأضاف «الباز» خلال لقائه ببرنامج «كلام في السياسة»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، أنّ الرئيس السيسي ردّ الاعتبار للرئيس السادات، كما عزّز من قيمة ما تركه وفعله الرئيس السادات، لدرجة أنه وقف وتعهد لرئيس رحل منذ أكثر من 40 عامًا بأنّ ما وهب له حياته ونفسه وما فعله لن يضيع هداًا.

وتابع رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور: «الرئيس السادات عندما سُئل ماذا تريد أن يكتب على قبرك، قال عاش من أجل السلام ومات من أجل المبادئ».

وواصل: "ومن ثم، فإن هناك عملية رد اعتبار حدثت بشكل كبير جدًا، وهي منطقية من عند الرئيس عبد الفتاح السيسي، فلا توجد تقاطعات بينه ورؤساء مصر السابقين، فهو رجل لا أفضال لأحد عليه منهم، وليست فواتير يسددها لأحد، وبالتالي، فإنه يتعامل بشكل من الإنصاف الشديد دون تأثير من كتابات بعينها".