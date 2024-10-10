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الخميس 10 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

محمد الباز: الرئيس السيسي رد الاعتبار للسادات

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز
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قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي رد الاعتبار للرئيس الراحل محمد أنور السادات منذ السنة الأولى من توليه الحكم، وذلك في كلمته بذكرى نصر أكتوبر، والكلمات التي يقولها في الفعاليات المرتبطة بإحياء ذكرى أكتوبر.

وأضاف «الباز» خلال لقائه ببرنامج «كلام في السياسة»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، أنّ الرئيس السيسي ردّ الاعتبار للرئيس السادات، كما عزّز من قيمة ما تركه وفعله الرئيس السادات، لدرجة أنه وقف وتعهد لرئيس رحل منذ أكثر من 40 عامًا بأنّ ما وهب له حياته ونفسه وما فعله لن يضيع هداًا.

وتابع رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور: «الرئيس السادات عندما سُئل ماذا تريد أن يكتب على قبرك، قال عاش من أجل السلام ومات من أجل المبادئ».

وواصل: "ومن ثم، فإن هناك عملية رد اعتبار حدثت بشكل كبير جدًا، وهي منطقية من عند الرئيس عبد الفتاح السيسي، فلا توجد تقاطعات بينه ورؤساء مصر السابقين، فهو رجل لا أفضال لأحد عليه منهم، وليست فواتير يسددها لأحد، وبالتالي، فإنه يتعامل بشكل من الإنصاف الشديد دون تأثير من كتابات بعينها".

الدكتور محمد الباز الرئيس عبد الفتاح السيسي الراحل محمد أنور السادات