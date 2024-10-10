أشرف عبدالباقي يطلق حملة "تعالوا اعرضوا عندنا" للفرق الفنية على مسرح نجيب الريحاني 

أطلق النجم أشرف عبدالباقي مبادرة جديدة تحمل اسم “سوكسيه تعالوا اعرضوا عندنا”، لمساعدة كل المواهب والفرق الفنية في مصر سواء على مستوى التمثيل والاستاند اب كوميدي والمزيكا.

وأعلن عبدالباقي عن المبادرة عبر فيديو على حسابه بتطبيق “انستجرام” على أن يكون عرض الأعمال المشاركة على مسرح نجيب الريحاني بوسط القاهرة.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال أشرف عبدالباقي مسلسل "جولة أخيرة" والذي شارك في بطولته بجانب أحمد السقا، وحنان مطاوع، ورشدي الشامي، وأسماء أبواليزيد، وهو من تأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي.

https://www.instagram.com/reel/DA8yP3mIniG/?igsh=bjlmeG5hZHlqdmpq