كفاراتسخيليا يتربع على عرش الدوري الإيطالي مجددًا

تألق النجم الجورجي خيفتشيا كفاراتسخيليا جناح فريق نابولي مجددًا، وحصد جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر في الدوري الإيطالي لموسم 2024-2025.

وتفوق كفاراتسخيليا على منافسيه في صراع الحصول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي عن شهر سبتمبر الماضي، مثل البرازيلي بريمير مدافع يوفنتوس وباتريك كوتروني مهاجم كومو، وسانتياجو كاسترو مهاجم بولونيا، وفيديريكو ديماركو ظهير إنتر ميلان، وكريستيان بوليسيتش جناح ميلان.

كفاراتسخيليا يحقق رقمًا قياسيًا

وبحصد جائزة لاعب شهر سبتمبر 2024 في الدوري الإيطالي، عزز كفاراتسخيليا مكانته ضمن أفضل لاعبي الدوري الإيطالي في الوقت الحالي، حيث قدم أداء استثنائيًا خلال الشهر الماضي، إذ سجل خلاله هدفين وصنع هدفاً آخر خلال مشاركته في 3 مباريات، وأسهم بشكل كبير في تصدر نابولي لترتيب الكالتشيو.

وبهذا الإنجاز، بات كفاراتسخيليا أكثر لاعب يحصد جائزة أفضل لاعب في الشهر في تاريخ الدوري الإيطالي منذ تأسيس الجائزة في موسم 2019-2020، معادلًا الرقم القياسي الذي كان يحمله الأرجنتيني باولو ديبالا.

كما أسهم تتويج خيفتشيا كفاراتسخيليا بالجائزة في تعزيز هيمنة نادي نابولي على جائزة أفضل لاعب في الشهر، حيث أصبح نابولي أكثر فريق يفوز لاعبيه بجائزة أفضل لاعب في الشهر برصيد 9 مرات، متفوقًا على ميلان الذي يحتل المركز الثاني برصيد 7 مرات.