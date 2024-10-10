مصر وإريتريا يؤكدان الاحترام المطلق لسيادة واستقلال ووحدة أراضي بلدان المنطقة ورفض التدخلات

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مباحثات قمة مع نظيره الإريتري أسياس أفورقي، خلال زيارة الرئيس السيسي الرسمية إلى العاصمة الإريترية أسمرة.

وأجرى الرئيسان، مشاورات مُكثفة بشأن العلاقات الثنائية، ومسائل إقليمية ودولية حيوية، واستشرافا للفرص المتاحة لتطوير العلاقات لخدمة تطلعات الشعبين.

وخلال اللقاء تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالمبادئ والركائز الأساسية للقانون الدولي، باعتبارها الأساس الذي لا غنى عنه للاستقرار والتعاون الإقليمي.

وتضمنت تلك المبادئ، الاحترام المطلق لسيادة واستقلال ووحدة أراضي بلدان المنطقة ورفض التدخلات في الشؤون الداخلية لدول المنطقة تحت أي ذريعة أو مبرر وتنسيق الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار الإقليمي والعمل على خلق مناخ موات للتنمية المشتركة والمستدامة.



ونص البيان المشترك بين مصر وإريتريا، على الاتفاق على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات تحقيقا لتطلعات الشعبين نحو التنمية والازدهار ، وتعميق وتكثيف التشاور السياسي بين البلدين حول مختلف القضايا الاقليمية والدولية والتطورات الجيوسياسية ذات الاهتمام المشترك، من خلال تدشين لجنة تشاور سياسي على مستوى وزيري الخارجية تجتمع بشكل دوري، وذلك بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات التي تحقق المصالح المشتركة.

