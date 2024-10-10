بعد اقتنائه ميكروفون العندليب .. محمود راتب يطرح أغنية «قلبت بجد»

طرح المطرب محمود راتب أغنية جديدة بعنوان "قلبت بجد"، وذلك على موقع الفيديوهات يوتيوب، وجميع المنصات الغنائية.

أغنية "قلبت بجد" من كلمات مصطفى عبدالرحمن، وألحان محمود راتب، وتوزيع وليد ميمني، وتم تصويرها في بيروت بتوقيع المخرجة اللبنانية رندلي قديح.

وتقول كلمات الأغنية:

حبيت اتسلى بيها

امثل شويه عليها

وف حبى اوقعها

حبيت ابان قدامهم

انى انا اجمدهم

وبقلبى اعلقها

انا قلت شويه هزار .. لقتها قلبت بجد

والنعمه بقيت محتار …. دخلت ف حاره سد

عملت فيها كبير اخرتها انا اللى وقعت

انا قلت اجيب رجليها

رجلى انا اللى جت.



يشار إلى أن محمد شبانة ابن شقيق الفنان عبدالحليم حافظ، قام منذ أيام قليلة بإهداء الميكروفون الذهبي للعندليب إلى المطرب محمود راتب.

وقال شبانة في بيان صحفي سابق، إنه استمع مؤخرا لدعاء بصوت المطرب الصاعد محمود راتب بعنوان "عشان أتوب" ، ليجد نفسه أمام صوت مؤثر وحساس ويتميز بتوصيل معنى الكلمة والجملة اللحنية، وأنه يتوقع له النجاح والاستمرار وحجز مكان مرموق بين النجوم الكبار في الفترة المقبلة ، وأشار إلى أنه لم يجد أثمن من الميكروفون الذهبي للعندليب حتى يهديه إياه تشجيعا له.

وأضاف أن قصة هذا الميكروفون تعود لفترة السبعينات، حيث أهداه شخصية عربية مرموقة للعندليب، وغنى به خلال حفلة معرض دمشق الدولي في شهر أغسطس عام 1976 ، وهذا الحفل يعد من أخر الحفلات العامة لعبد الحليم حافظ.

يشار إلى أن محمود راتب، طرح العديد من الأغاني خلال الفترة الماضية، منها أغنية "أحلى الكلام" من ألحانه، وكلمات حسام عمر، وتوزيع وليد ميمني، وبعدها طرح أغنية "كل العيون" كلمات تامر حسين وألحان محمد رحيم وتوزيع نور، وقام بتصويرها فيديو كليب مع المخرجة نهال نبيل، بالإضافة إلى دعاء "عشان أتوب" من كلماته وألحانه وتوزيع وليد ميمني.

https://youtu.be/2wdzNVygOII?si=2U8IawZDK7zbDnKd