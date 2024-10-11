لعشاق الشاي باللبن.. تعرف أضرار تناوله على صحة العقل

كثير منا من يواظب على مشروب الشاي باللبن، وقد يدمنه كثيرًا ولا يستطيع أن يتناول وجبه الإفطار بدونه، وقد يعتقد البعض أن عدم مشروبه قد يسبب الضغط المنخفض أنه لكي يعالج الضغط عليه أن يواظب على مشروب الشاي باللبن ولكن الحقيقة التى أجمع عليها خبراء التغذيه تنافي هذا الاعتقاد وهذا المعنى وتلك الحقيقة الشائعة.

فتعال معي نتعرف على الحقيقة التى أجمع عليها كل خبراء التغذية، حيث أنهم أجمعوا على أن إدمانه قد ينذر بأضرار على الصحة.

ذكر موقع "هلث وير" تأثير وأضرار تناول شاي باللبن وخاصة فيما يتعلق بصحة العقل.

أولًا: زيادة القلق والتوتر

يعرف الشاي بخصائصه المهدئة وقد تتجلى هذه الخصائص في الشعور بالراحة والاسترخاء، ذلك الشاي فقط بدون لبن ولكن بلبن والإفراط به قد يزيد من الشعور بالقلق والتوتر، وذلك القلق والتوتر ينجم عنه خلل بالتوزان الكيمائي في المخ مما يترتب عليه الشعور بالقلق والتوتر.

ثانيًا: الإصابة بالأرق

أشار موقع "هلسى ويتير" إلى الضرر الناتج عن تناول الشاى باللبن بإجماع من قبل خبراء التغذية بأن تناول كوبين من الشاي باللبن كفيل لأن يسبب الصعوبة في النوم التي تترتب عليها الشعور بالأرق.

أجمع خبراء التغذيه بأن الإفرط فى تناول الشاى باللبن قد يسبب الشعور بالإدمان، وذلك الشعور قد يشعر به من بفرط فى تناوله ذلك لوجود كميات كبيره من الكافين خاصة لو تم تناولها بكميات كبيرة وعلى ذلك يصبح التوقف عنه يؤدى للشعور بالصداع الذى عنه يتم الإحساس بحالة من عدم الارتياح وعلى ذلك ينصح طبقا لنصائح موقع "هلسى ويتر بإجماع الخبراء" أن يتناول على فترات متابعدة لضمان سلامة العقل وصحته.