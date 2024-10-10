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الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إريتريا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارته لدولة إريتريا ولقائه مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.
وبحث الرئيس السيسي مع الرئيس أفورقي العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية كما أصدرت ومصر وإريتريا بياناً مشتركاً.

كما بحث الرئيس السيسي مع الرئيس الصومال تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية كما أصدرت مصر والصومال بياناً مشتركاً.

كما عقدت اليوم قمة ثلاثية بين قادة مصر الصومال وإريتريا بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحسن شيخ محمود رئيس الصومال والرئيس الإريتري أسياس أفورقي، وذلك في العاصمة أسمرة وصدر عنها بيانا مشترك.

وبحث القادة  سبل تعزيز العلاقات بين الدول الثلاث في مختلف المجالات بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية وجهود ترسيخ الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر وصدر عن القمة بياناً مشتركاً للدول الثلاث.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي حسن شيخ محمود