تدريب على أساسيات الحاسب الآلي ينفذه الكيان الشبابى من كوادر شباب المنيا

نفذ الكيان الشبابي " كوادر شباب المنيا " عضو الجمعية العمومية " لاتحاد تنظيم الكيانات الشبابية تدريب عن اساسيات الحاسب الآلى ،وذلك بقاعة الحاسب الالي بمركز شباب دماريس حاضر التدريب الدكتور هانى أحمد.

جاء ذلك بحضور احمد محمد مدير مركز الشباب محمد سمير رئيس الكيان ،و محمد رمضان رئيس لجنه التنظيم، وعدد من أعضاء الكيان

تناول التدريب التعريف بالحاسب الآلى وما هو الويندوز وكيفية فتح جهاز الحاسب الالي.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، واشراف سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، واحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، ومتابعة تنفيذ محمد حمدى وشريف رمضان معاونى وكيل وزارة.

