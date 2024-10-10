تعديل جديد على نظام كأس السوبر الإسباني في السعودية

أجرى الاتحاد الإسباني لكرة القدم تعديلًا جديدًا على نظام منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني، وذلك تزامنًا مع استضافة المملكة العربية السعودية للنسخة الخامسة من البطولة في عام 2025.

وكشف الاتحاد الإسباني، عن إلغاء الأشواط الإضافية في مباريات كأس السوبر التي ستقام في السعودية، مما يعني اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

إلغاء الأشواط الإضافية في كأس السوبر الإسباني

ويأتي إلغاء الأشواط الإضافية في مباريات كأس السوبر الإسباني؛ استجابة لطلبات الأندية المشاركة ورغبة في تقليل الضغط البدني على اللاعبين، بحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية.

وتشهد النسخة المقبلة من كأس السوبر الإسباني مشاركة أربعة فرق، حيث يتواجد ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي، وبرشلونة وصيف الليجا، بالإضافة إلى أتلتيك بلباو بطل كأس ملك إسبانيا، وريال مايوركا وصيف الكأس.

وتستضيف المملكة العربية السعودية منافسات كأس السوبر الإسباني للمرة الخامسة، إذ كان ريال مدريد توج بلقب النسخة الماضية للمرة الثالثة عشر في تاريخه على حساب غريمه التقليدي برشلونة بعد الفوز عليه بنتيجة 4-1 على ملعب الأول بارك في مدينة الرياض.