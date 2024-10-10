رئيس مركز سمالوط يعقد اجتماعاً موسعاً مع رؤساء القرى والأحياء

عقد سعيد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة سمالوط اجتماعًا موسعاً برؤساء القرى والأحياء، اليوم الخميس، لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المهمة في مقدمتها آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة

وناشد رئيس مركز سمالوط، المواطنين غير المستوفين الإجراءات الخاصة بالتقنين، بسرعة الانتهاء من تلك الإجراءات، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، وهو ما يترتب عليه استرداد أراضي أملاك الدولة لإعادة طرحها، واستغلالها طبقاً لاحتياجات الدولة والقوانين المنظمة لذلك.

كما تابع الإنجاز بملف التصالح على مخالفات البناء، مشدداً على المتابعة المستمرة والرصد من خلال التنسيق مع منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، سواء مخالفات بناء عشوائي، أو تعد على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، موجهاً بالتعامل الفوري معها والتشديد على إزالتها في المهد.

وكلف رئيس المركز رؤساء القرى بتوفير أماكن فى القرى كمنافذ لبيع السلع الغذائية واللحوم و الخضراوات بأسعار مخفضة بالتعاون مع مشروع مستقبل مصر والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والسلاسل التجارية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة و تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع.

وشدد على ضرورة تكثيف حملات ضبط الأسواق لمواجهة الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، ومنع الممارسات الاحتكارية مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

ووجه بتكثيف حملات إزالة الإشغالات عن حرم الطريق العام، لتيسير حركة المواطنين والمركبات وحفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري بالطرق والشوارع بالمدينة وقرى الوحدات المحلية

وأمر برفع كافة التراكمات والمخلفات أولاً بأول من نقاط التجميع وتكثيف أعمال النظافة العامة، مع التشديد علي أصحاب المحال العامة بوضع صناديق قمامة أمام محالهم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتوقيع الغرامات تجاه المخالفين، بالإضافة إلى رفع كفاءة مستوى النظافة بالطرق ونقاط تجميع القمامة والمخلفات الصلبة الموجودة بنطاق قرى الوحدات المحلية

وأكد على أهمية تقنين أوضاع “التوكتوك"، ومواجهة العشوائية التي تعيق حركة السير والمرور بالمدينة والقرى، والتي تأتي ضمن خطة المحافظة بالتنسيق مع إدارة المرور للحد من هذه المشكلة، ووضع تسعيرة بالتنسيق مع مديرى المواقف والمرور ورؤساء المراكز مع أعضاء البرلمان، ووضع ضوابط ملزمة لصالح المواطن مع فتح ملف لملاك التكاتك بالوحدة المحلية.