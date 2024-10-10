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الخميس 10 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

عدم وجود شبهة جنائية حول وفاة طفل إثر سقوطه من شرفة المنزل

أرشيفية
أرشيفية
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صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة بدفن جثمان طفل سقط من شرفة المنزل، وذلك بعدما تبين عدم وجود شبهه جنائية حول الواقعة.

تلقى المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها سقوط طفل من علو بدائرة القسم.

وبانتقال الأجهزة الأمنية تبين أنه أثناء وقوف طفل يدعى "أكرم" 3 سنوات، على كرسي بشرفة الوحدة السكنية محل سكنه اختل توازنه وسقط متوفيا، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

3 سنوات اتخاذ كافه الاجراءات النيابة العامة جثمان طفل شمال الجيزة