رئيس الوزراء: إسنا تستحق أن يتم وضعها على خريطة السياحة العالمية.. صور

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، جولته بمحافظة الأقصر، حيث توجه إلى مدينة إسنا جنوب المحافظة في ختام جولته التي تفقد خلالها مشروعات في قطاعات تعليمية وصحية وخدمية وسياحية بالمحافظة، ورافقه الدكتور محمد إسماعيل خالد، أمين عام المجلس الأعلى للآثار.

وخلال جولته بمدينة إسنا، استمع رئيس الوزراء الى شرح تفصيلي من المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر، لمخطط تطوير كورنيش "إسنا"، تضمن مكونات المشروع.

وإثر ذلك، توجه رئيس الوزراء من مشروع تطوير كورنيش إسنا، مترجلا إلى معبد إسنا حيث أجرى جولة تفقدية لأعمال تأهيل المعبد، كما زار بعض البازارات السياحية المتواجدة في المعبد، وأجرى حديثا وديا مع أحد أصحاب البازارات، وتبادلا أطراف الحديث واستمع رئيس الوزراء إلى رؤيته لتطوير المنطقة.

رئيس الوزراء : نسعى لإحداث تطوير شامل لمدينة إسنا

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن ما نتحدث عنه هنا في إسنا هو إحداث نوع من التطوير الشامل للمدينة، وعدم الاقتصار على المعبد؛ فإسنا تستحق – بما تضمه من تراث تاريخي وأثري - أن يتم وضعها على خريطة السياحة العالمية، ولذا فنحن هنا اليوم من أجل متابعة هذا الجهد الكبير لتطوير المدينة، وأن يكون خلفيتنا المعبد ونحن في هذا المؤتمر لكي نوضح حجم الأعمال التي يتم تنفيذها في هذا الشأن.

جولة معبد وكورنيش إسنا (1)

جولة معبد وكورنيش إسنا (2)

جولة معبد وكورنيش إسنا (3)

جولة معبد وكورنيش إسنا (4)

جولة معبد وكورنيش إسنا (5)

جولة معبد وكورنيش إسنا (6)

جولة معبد وكورنيش إسنا (7)

جولة معبد وكورنيش إسنا (8)

جولة معبد وكورنيش إسنا (9)

جولة معبد وكورنيش إسنا (10)

جولة معبد وكورنيش إسنا (11)

جولة معبد وكورنيش إسنا (12)

جولة معبد وكورنيش إسنا (13)

جولة معبد وكورنيش إسنا (14)

جولة معبد وكورنيش إسنا (15)

جولة معبد وكورنيش إسنا (16)

جولة معبد وكورنيش إسنا (17)

جولة معبد وكورنيش إسنا (18)

جولة معبد وكورنيش إسنا (19)

جولة معبد وكورنيش إسنا (20)

جولة معبد وكورنيش إسنا (21)

جولة معبد وكورنيش إسنا (22)

جولة معبد وكورنيش إسنا (23)

جولة معبد وكورنيش إسنا (24)