موقف واحد وعلاقات قوية.. مصر والصومال يصدران إعلانا سياسيا مشتركا

بحث الرئيس السيسي مع الرئيس الصومال تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.. ومصر والصومال يصدران بياناً مشتركاً، فيما يلي نصه:

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الإريترية أسمرة، تلبيةً لدعوة من الرئيس الإريتري "أسياس أفورقي"وكان الرئيس الإريتري أسياس أفورقي على رأس مستقبلي الرئيس السيسي

وتأتي الزيارة تلبيةً لدعوة من أخيه الرئيس الإريتري "أسياس أفورقي"، حيث ستتناول الزيارة بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية وجهود ترسيخ الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، على النحو الذي يدعم عملية التنمية ويحقق مصالح شعوب المنطقة

