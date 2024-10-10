ads
الخميس 10 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

تصفيات أمم أفريقيا.. المران الأخير لمنتخب مصر قبل مباراة موريتانيا

منتخب مصر
منتخب مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اجتمع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الاول لكرة القدم، مع اللاعبين في محاضرة قبل انطلاق المران الأخير استعدادا لمواجهة نظيره الموريتاني، في السابعة مساء الجمعة، في استاد القاهرة الدولي، في مواجهات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.
وتحدث العميد مع اللاعبين عن أهمية الفوز بمباراة الغد للاستمرار فى صدارة المجموعة.

منتخب مصر الكابتن حسام حسن