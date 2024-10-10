تصفيات أمم أفريقيا.. المران الأخير لمنتخب مصر قبل مباراة موريتانيا

اجتمع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الاول لكرة القدم، مع اللاعبين في محاضرة قبل انطلاق المران الأخير استعدادا لمواجهة نظيره الموريتاني، في السابعة مساء الجمعة، في استاد القاهرة الدولي، في مواجهات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وتحدث العميد مع اللاعبين عن أهمية الفوز بمباراة الغد للاستمرار فى صدارة المجموعة.