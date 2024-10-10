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الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

نص بيان مصر وإريتريا.. الرئيس السيسي وأفورقي يبحثان العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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بحث الرئيس السيسي مع نظيره الإيرتري الرئيس أفورقي العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.. ومصر وإريتريا يصدران بيانًا مشتركًا، فيما يلي نصه:

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الإريترية أسمرة، تلبيةً لدعوة من الرئيس الإريتري "أسياس أفورقي"وكان الرئيس الإريتري أسياس أفورقي على رأس مستقبلي الرئيس السيسي

وتأتي الزيارة تلبيةً لدعوة من أخيه الرئيس الإريتري "أسياس أفورقي"، حيث ستتناول الزيارة بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية وجهود ترسيخ الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، على النحو الذي يدعم عملية التنمية ويحقق مصالح شعوب المنطقة
 

الرئيس السيسي السيسي العاصمة الإريترية أسمرة