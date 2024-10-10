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الخميس 10 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب مصر يخوض تدريبه الأخير استعداداً لموريتانيا

منتخب مصر
منتخب مصر
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اختتم منتخب مصر الاول لكرة القدم، استعداداته لمواجهة منتخب موريتانيا غداً الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية المقرر إقامته بالمغرب.
وخاض الفراعنة التدريب الأخير وسط حالة من التفاؤل والروح العالية بين اللاعبين.

وانطلق معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، ظهر يوم الأحد الماضي استعدادا لمباراتي موريتانيا يومي 11 و15.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:

محمد الشناوي 
المهدي سليمان 
محمد عواد 
مصطفى شوبير

رامي ربيعة
محمد عبد المنعم  
أحمد رمضان بيكهام 
خالد صبحي 
محمد حمدي شرف 
محمد شحاتة 
أحمد نبيل كوكا 
أحمد عيد

حمدي فتحي 
مروان عطية 
ناصر ماهر 
أحمد سيد زيزو  
نبيل عماد دونجا 
محمود حسن تريزيجيه  
عمر مرموش 
محمد صلاح
مصطفى فتحي 
إبراهيم عادل

مصطفى محمد 
أسامة فيصل.

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