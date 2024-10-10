ضمن مسابقة الـ «30 ألف».. تدريب بدني وذهني للمعلمين على مستوى الجمهورية.. صور

نفذت المديريات التعليمية بالمحافظات، تدريبات بدنية وذهنية للمعلمين الجدد “الدفعة الثالثة”، ضمن مسابقة الـ 30 ألف معلم.

يشمل برنامج التأهيل البدني والذهني للمعلمين الجدد، مهارات الاتصال والتواصل وإجراء المقابلات الشخصية، والتأهيل التربوي.

شمل التدريب التربوي مجموعة من الورش العملية والمحاضرات التي ركزت على تطوير مهارات التدريس، إدارة الفصول الدراسية، وتطبيق استراتيجيات تعليمية حديثة، لاكتساب معارف جديدة وتبادل الخبرات.

ويشمل التأهيل البدني والذهني: تعزيز اللياقة البدنية والصحة النفسية للمعلمين من خلال مجموعة من الأنشطة الرياضية والجلسات التأملية.

برنامج التواصل الفعال يتضمن:

ورش عمل تفاعلية لتعزيز مهارات التواصل بين المعلمين والطلاب، وبين المعلمين وأولياء الأمور.