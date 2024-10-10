«القاهرة الإخبارية»: هناك تغير في التخطيط العملياتي لحزب الله

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، من القدس المحتلة، إن صافرات الإنذار دوت في مناطق مختلفة في خليج حيفا وعكا وبالمناطق القريبة منهم وسمع دوي أكثر من 30 انفجار في المنطقة المحيطة ولم يتضح بعد إذا كانت أصوات الانفجارات هي جراء صواريخ اعتراضية أم سقوط لهذه الصواريخ.

وأضافت «أبو شمسية»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك تصعيد في وتيرة الرشقات الصاروخية من قبل حزب الله، مشيرة إلى أن في بيان رسمي لقوات الاحتلال يقول بأن أنظمة الدفاع الجوية كانت قد رصدت 50 صاروخًا فقط موجهًا نحو أصبع الجليل.

وأوضحت، أن حزب الله أطلق أكثر من 100 صاروخ باتجاه كريات شمونة والمناطق المحيطة بها ويبدو أن هناك تغير في التخطيط العملياتي من قبل حزب الله.

و تابعت: « حزب الله بات لا يستهدف فقط المنشآت العسكرية أو القواعد العسكرية، إذ أن الرشقات الصاروخية الأخيرة كانت موجهة إلى مناطق سكنية ومدنية وفي هذا رسالة للاحتلال مفادها أن استهداف المدنيين اللبنانيين سيقابل باستهداف للإسرائيليين المدنيين وليس فقط العسكرين».