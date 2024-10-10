رئيس «مطاي» يتابع منافذ بيع السلع والمنتجات بالمدينة والقرى

قام عويس قاسم غرياني رئيس مركز ومدينة مطاي، بمتابعه منافذ ومعارض السلع الغذائية بالمركز والقري والمقامة، بالتعاون مع الجمعيات الاهلية ورجال المجتمع المدني.

حيث تابع رئيس المركز منافذ بيع السلع الغذائية المقامة بالمدينه والقري تحت إشراف فضل الجبالي و هشام حسانين نواب رئيس المركز، للتأكد من العمل بالاسعار المخفضة طبقا لمبادرة تخفيض الاسعار، والتأكد من وضع لافتات الاسعار المخفضة علي السلع المعروضة وتم المرور علي منافذ البيع بالقري و المدينه.

وأكد رئيس المركز علي الاهتمام بسرعة مواجهة ارتفاع الأسعار، لتخفيف الأعباء على المواطنين.

كما وجه بتكثيف الحملات الرقابية في المركز بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وادارة التموين وكافة الجهات المعنية للتأكد من التزام التجار بالأسواق والمحال التجارية من تخفيض أسعار السلع، والإعلان بوضوح عن الأسعار على المنتجات، والتصدي لاستغلال وجشع بعض التجار.

مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومن يقومون بتخزين أو احتكار السلع بهدف رفع أسعارها ، مشيراً إلى أن التخفيضات تصل الي 30% للسلع