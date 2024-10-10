رئيس الوزراء من الأقصر.. تشغيل تجريبي جزئي للمتحف المصري الكبير الأربعاء القادم

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن بدء التشغيل التجريبي الجزئي للمتحف المصري الكبير اعتبارا من الأربعاء القادم تمهيداً للافتتاح الرسمي الكبير لهذا المشروع، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية أدلى بها على هامش جولته التفقدية بمحافظة الأقصر، اليوم؛ والتى تشمل عدة مشروعات في قطاعات تعليمية وصحية وخدمية وسياحية.

رئيس الوزراء : المتحف المصري الكبير سيكون هدية مصر للعالم

وأبدى رئيس الوزراء الرغبة في إعلان خبر مهم بالتزامن مع تواجده في معبد إسنا، حيث يقترن بالتراث والآثار والسياحة، حيث أكد أنه بناء على توجيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، سيتم بدء التشغيل التجريبي الجزئي للمتحف المصري الكبير اعتبارا من يوم الأربعاء القادم الموافق ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤، ليبدأ أول تشغيل تجريبي للقاعة الرئيسية بالمتحف، والتشغيل التدريجي لبعض أجزاء المتحف، تمهيداً للافتتاح الرسمي الكبير لهذا المشروع الذي اكتمل بالفعل، وسيكون هدية مصر للعالم، كأكبر متحف على مستوى العالم.

رافق رئيس الوزراء خلال جولته، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، والدكتور محمد إسماعيل خالد، أمين عام المجلس الأعلى للآثار.

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