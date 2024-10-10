حسام حسن يجتمع بلاعبي الفراعنة قبل المران الأخير استعداداً لموريتانيا

اجتمع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الاول لكرة القدم، مع اللاعبين في محاضرة قبل انطلاق المران الأخير استعدادا لمواجهة نظيره الموريتاني، في السابعة مساء الجمعة، في استاد القاهرة الدولي، في مواجهات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وتحدث العميد مع اللاعبين عن أهمية الفوز بمباراة الغد للاستمرار فى صدارة المجموعة.

وانطلق معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، ظهر يوم الأحد الماضي استعدادا لمباراتي موريتانيا يومي ١١ و١٥.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:

محمد الشناوي

المهدي سليمان

محمد عواد

مصطفى شوبير

رامي ربيعة

محمد عبد المنعم

أحمد رمضان بيكهام

خالد صبحي

محمد حمدي شرف

محمد شحاتة

أحمد نبيل كوكا

أحمد عيد

حمدي فتحي

مروان عطية

ناصر ماهر

أحمد سيد زيزو

نبيل عماد دونجا

محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش

محمد صلاح

مصطفى فتحي

إبراهيم عادل

مصطفى محمد

أسامة فيصل.