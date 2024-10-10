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الخميس 10 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حراس المنتخب يخوضون تدريبا ترفيهيا استعدادًا لمواجهة موريتانيا

منتخب مصر
منتخب مصر
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خاض حراس منتخب مصر الأربعة فقرة تدريبات ترفيهية على طريقة فوت نت بكور التنس بالقدم، تحت إشراف سعفان الصغير مدرب الحراس في جهاز الفراعنة وذلك خلال المران الأخير المقام حالياً استعدادا لمواجهة نظيره الموريتاني، في السابعة مساء الجمعة في استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:

محمد الشناوي 
المهدي سليمان 
محمد عواد 
مصطفى شوبير

رامي ربيعة
محمد عبد المنعم  
أحمد رمضان بيكهام 
خالد صبحي 
محمد حمدي شرف 
محمد شحاتة 
أحمد نبيل كوكا 
أحمد عيد

حمدي فتحي 
مروان عطية 
ناصر ماهر 
أحمد سيد زيزو  
نبيل عماد دونجا 
محمود حسن تريزيجيه  
عمر مرموش 
محمد صلاح
مصطفى فتحي 
إبراهيم عادل

مصطفى محمد 
أسامة فيصل.

حراس المنتخب تدريب