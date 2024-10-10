غارة إسرائيلية على مناطق بلبنان وحزب الله يرد

نفذت طائرات قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على عدة مناطق في لبنان، ما استدعى ردا من حزب الله اللبناني بقصف عدة مناطق في شمال إسرائيل بالصواريخ.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أغار على مبنى من أربعة طوابق في البقاع الأوسط بلبنان وبالتحديد في منطقة الكرك، ما تسبب في وقوع قتلى ومصابين جراء الضربات الإسرائيلية.

كما أصابت القذائف الإسرائيلية عدة مناطق في بلدة مكرونة التي تقع جنوب لبنان.

ورد حزب الله اللبناني على تلك الاستهدافات بإطلاق صواريخ متوسطة المدى على عدة مناطق في اسرائيل وبالتحديد في الجليل وحيفا وعكا، حيث أصبب ٤ إسرائيليين جراء رشقة صاروخية من حزب الله تقدر ب ١٧٠ صاروخا.

كما استهدف حزب الله اللبناني تجمعا لقوات إسرائيلية في مناطق شمال إسرائيل وبالتحديد في ميس الجبل وزوفولون بشمال حيفا