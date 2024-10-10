إزالة 15 حالة تعد على أراض زراعية و بناء مُخالف ببني مزار

تابعت اكرام محمود رئيس مركز ومدينة بني مزار إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار 14 حالة إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية، و البناء المخالف، وايقاف حالة هدم ببني مزار .

وقام ربيعي لاشين رئيس حي غرب، بإزالة 3 حالات تعدي على أراضي زراعية بحوض بين الجسرين وحوض الجزار وحوض واصف على مساحة ٣ قراريط.



وتمكن محمد أبو الليل رئيس حي شمال من إيقاف حالة هدم بدون ترخيص بشارع الشهيد مصطفى حافظ المتفرع من شارع الجمهورية.

و أزال سالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية، حالة تعدي على أراضي زراعية على مساحة نصف قيراط بحوض الجزيره ٣٨ عبارة عن محطة ردم.

- إيقاف الأعمال بصبة سقف خرسانى لدور ثالث علوى بأرض أبو دربالة حوض أبو العمرو والتحفظ على الخلاطه بالحسينية.

- إيقاف الأعمال بصبة سقف خرسانى بالقصبى والتحفظ على الخلاطه بالحسينية.

- إيقاف الأعمال بزرع خوازيق بأرض القصبى الشارع السادس والتحفظ على الخلاطه بالحسينية.

- إيقاف الأعمال بشدة حديدية للبشه بأرض أبو دربالة حوض أبو العمرو والتحفظ على ٢٠ سيخ حديد ٥لينيه.

- إيقاف الأعمال بصبة لبشه خرسانية بأرض ابو دربالة حوض أبو العمرو والتحفظ على الخلاطه بالحسينية.

- إيقاف الأعمال بحفر لبشه بأرض أبو دربالة حوض أبو العمرو خلف الساحة وتم ردمها على نفقة المخالف.

وقام عاشور سيد عبدالله رئيس الوحدة المحلية بأبو جرج وقسم الإزالات ومسئول حماية الأراضي، بإزالة حالة تعدي بالبناء المخالف على ارض تعاون زراعى بقرية ابو جرج عباره عن سور بالبلوك الحجرى بارتفاع ٣ متر على مساحة قيراط، إلى جانب ايقاف حالة تعدى بالتجريف على أراضي زراعية بقرية الجندية والتحفظ على جرار زراعى بالوحدة المحلية.

وتمكن محمد أدهم مسئول الإزالات والاشغالات بالفترة المسائية من ايقاف حالتين صب الأولى صبة أعمدة لدور ثاني والثانية صبة سقف لدور أول علوي بطريق أبو حرب وتم التحفظ على 2 الخلاطة بالحملة الميكانيكية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.