رسميًا.. الكشف عن مدرب الرجاء المغربي الجديد

أعلن نادي الرجاء الرياضي المغربي، اليوم الخميس، رسميًا تعيين المدرب البرتغالي المخضرم ريكاردو سا بينتو على رأس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم.

ويأتي تعيين ريكاردو سا بينتو خلفًا للبوسني روسمير زفيكو، الذي أقيل من منصبه بسبب النتائج غير المقنعة التي حققها الرجاء في بداية الموسم.

وجاء اختيار سا بينتو بعد أسابيع من البحث عن مدرب جديد، حيث ارتبط اسم الرجاء بأسماء عدة، أبرزها بيتسو موسيماني وميتشو، قبل أن يستقر على المدرب البرتغالي الذي يتمتع بخبرة واسعة في عالم التدريب.

ووصل سا بينتو إلى مدينة الدار البيضاء أمس الأربعاء، حيث أجرى المفاوضات النهائية مع إدارة النادي ووقع العقد رسميًا.

وبهذه الخطوة، يبدأ سا بينتو أولى تجاربه التدريبية في القارة الأفريقية، بعد مسيرة حافلة في أوروبا وآسيا.

مدرب الرجاء المغربي الجديد

ويمتلك سا بينتو سيرة ذاتية حافلة بالخبرات، حيث سبق له تدريب أندية عريقة مثل ليجيا وارسو البولندي وفاسكو دا جاما البرازيلي وسبورتنج براجا البرتغالي وجازينتب التركي والاستقلال الإيراني.

كما عمل المدرب البرتغالي مع أندية أخرى مثل بيلينسيش البرتغالي والفتح السعودي، وستاندرلييج البلجيكي.

ويواجه ريكاردو سا بينتو مهمة صعبة في قيادة الرجاء المغربي، حيث يتطلع جمهور النادي إلى تحقيق نتائج إيجابية في جميع المسابقات، خاصة في بطولة دوري أبطال أفريقيا الذي يشارك فيه الفريق هذا الموسم في مجموعة تضم أندية صن داونز الجنوب أفريقي والجيش الملكي المغربي ومانياما الكونغولي.