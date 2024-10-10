رغم قرار المحكمة الأوروبية.. تأكيد أوروبي على أهمية الشراكة مع المغرب

أكدت كل من البرتغال، فنلندا، وإيطاليا على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مشددين على التزامهم بتعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات، رغم قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري.

وأوضحت البرتغال، أن هذه الشراكة "أساسية"، حيث أشارت وزارة الشؤون الخارجية البرتغالية في بيان أن البلاد ستعمل مع الشركاء الأوروبيين لتعميق العلاقات الثنائية مع المغرب، وخاصة في ظل احتفال البلدين بمرور 250 عاماً على معاهدة السلام بينهما.

من جانبها، جددت فنلندا التأكيد على "التزامها القوي" بالشراكة الاستراتيجية، معبرة عن دعمها للتصريح المشترك لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والممثل السامي جوزيب بوريل حول تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في ضوء قرار المحكمة.

في السياق ذاته، وصفت إيطاليا الشراكة مع المغرب بأنها "أساسية"، حيث أشار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاجاني إلى أهمية التعاون في مجالات الفلاحة والصيد البحري، مؤكداً سعي بلاده إلى تعزيز العلاقات مع المغرب في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.