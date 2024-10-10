حملات نظافة بأحياء مدينة بنى مزار







تابعت اكرام محمود رئيس مركز ومدينة بنى مزار بالمنيا اليوم حملات النظافة المستمرة باحياء المدينة.



وشددت اكرام محمود على رؤساء الاحياء بضرورة رفع المخلفات اول بأول للحفاظ على صحة المواطنين والبيئة، ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالاحياء وإضفاء المظهر الحضاري

فى هذا السياق قامت احياء المدينة باعمال نظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية وتم رفع المخلفات بطريق البحر وشارع ابو حسيبة وشارع الحرية و طريق السلام وطريق صندفا وطريق القيس وشارع العاشر وشارع الجمهورية وشارع الثورة وامام وداخل المدارس والمصالح الحكومية.

كما تم كنس الشوارع ورفع نقاط القمامة وتفريغ صناديق المخلفات بالفترة الصباحية والمسائية لتحسين منظومة النظافة .