الأهلي يهزم الزمالك بثلاثية في قمة دوري الشباب

حقق فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 الفوز على الغريم التقليدي الزمالك بثلاثية مقابل هدفين في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس على ملعب نادي الزمالك، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة كأس مصر للشباب.

و أحرز ثلاثية شباب الأهلي يوسف إسلام ويوسف عفيفي، ومصطفى بهجت.

تشكيل فريق شباب الأهلي 2005

حراسة المرمى: محمد أبو جريشة.

الدفاع: إسلام عبد الله ومعاذ عطية وآدم سمير وطارق فوزي.

الوسط: هشام مصطفى ويوسف عفيفي ويوسف جمال وأسامة أحمد.

الهجوم: محمد رأفت - محمد رضا.

خاض «أهلي 2005» مباراة اليوم أمام الزمالك وهو يسعى لتحقيق فوز جديد في البطولة، لكي يعزز صدارته ترتيب المجموعة، التي انفرد بها بعد فوزه في الجولة الأولى على القناة 3 - 2، وفوز سموحة على الزمالك بركلات الترجيح بعد تعادلهما في الوقت الأصلي للمباراة.

ويمتلك «أهلي 2005» في رصيده 3 نقاط يحتل بها المركز الأول، مقابل نقطتين لسموحة ونقطة واحدة للزمالك، ويأتي القناة في المركز الأخير بدون نقاط، علمًا أن صاحب المركز الأول في الخمس مجموعات يتأهل مباشرة لدور الـ8 إضافة إلى 3 فرق أصحاب أفضل مركز ثان.