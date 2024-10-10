نائب محافظ قنا يشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة

شهد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، توزيع عدد من الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة بالنادي الاجتماعي بمدينة قنا، وذلك ضمن سلسلة من القوافل الطبية التي تنظمها مؤسسة "مصر الخير" بالتعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات و مديرتي الصحة والتضامن الاجتماعي، بهدف تقديم الدعم والرعاية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة، تحت مظلة مبادرة "حياة كريمة".

ومن جانبه أكد نائب محافظ قنا، أهمية دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير احتياجاتهم الأساسية لتمكينهم من المشاركة الفاعلة داخل المجتمع، خاصة أن توفير الأجهزة التعويضية يُعد جزءاً مهماً من تحسين جودة حياتهم وتسهيل تحركاتهم اليومية.

وأضاف "عمر" بأن المحافظة مستمرة في تقديم كافه أوجه الدعم للأشخاص من ذوي الإعاقة، والعمل على دمجهم في شتى مجالات الحياة، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، مٌشيرًا إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع المحافظة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وأوضح الدكتور خالد عمران المدير الإقليمي لمؤسسة "مصر الخير" بمحافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر أنه تم تسليم مجموعة من الأجهزة التعويضية التي تشمل 9 كراسي كهربائية و 9 كراسي مخصصة لحالات الشلل الدماغي، و8 كراسي عادية، و42 طرف صناعي، و26 سماعة طبية للأشخاص ضعاف السمع ، مضيفا ، أن المؤسسة تواصل جهودها لتقديم الخدمات الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن مشاريعها التنموية الهادفة لتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجاً.

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