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الخميس 10 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حبس عصابة تصنيع الأسلحة النارية بالمنيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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فى إطار ردع الجريمة ومعاقبة الخارجين عن القانون،  قررت نيابات شمال المنيا، اليوم الخميس، حبس عاملين اثنين مقيمين بمركز مغاغة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية، وإدارتهما لورشة لتصنيعها، واتخاذهما من منزل أحدهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
وتضمن قرار المحامي العام، تحريز المضبوطات والتحفظ عليها تحت ذمة النيابة العام، وكلف المحامي العام، الاجهزة الامنية باستكمال التحريات عن الواقعة .
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بياناً  أكدت فية صحة معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا قيام (عاملان»لأحدهما معلومات جنائية«- مقيمان بدائرة مركز شرطة مغاغة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية، وإدارتهما لورشة لتصنيعها وإتخاذهما من منزل أحدهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهما (بندقية خرطوش- 11 فرد محلى- عدد من الطلقات- مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع)- تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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