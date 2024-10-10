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الخميس 10 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الذهب ينخفض ٣٠ جنيها علي أساس أسبوعي

سعر الذهب
سعر الذهب
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انخفض سعر الذهب على أساس أسبوعي مقدار 30 جنيها في المتوسط داخل محلات الصاغة، وذلك مع ختام تعاملات اليوم الخميس.
وسجل عيار 21 سجل نحو 3530 جنيها للشراء و 3550 جنيها للشراء، بينما بلغ سعر عيار 24 نحو 4034 جنيها للبيع و4057 جنيها للشراء وعيار 18 نحو 3025 جنيها للبيع و3042 جنيها للشراء.
وبلغ سعر عيار 14 نحو 2360 جنيها للبيع و2373 جنيها للشراء وأوقية الذهب نحو 2606 دولار للبيع و2607 دولار للشراء والجنيه الذهب نحو 28.24 ألف جنيه للبيع و 28.4 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21 عيار18 سعر جرام الذهب محلات الصاغة