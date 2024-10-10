في لقائه الأسبوعي.. محافظ قنا يناقش طلبات المواطنين مع النواب والشيوخ

واصل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، لقاءه الأسبوعى، بأعضاء مجلسى النواب والشيوخ على مستوى المحافظة، للاستماع إلى المشكلات العامة وطلبات المواطنين، وإتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والنائب العمدة مبارك، والنائب حمادة الجبلاوي ،والنائب فتحي قنديل، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائب مصطفى محمود، والنائبة رحاب الغول، والنائبة نجلاء باخوم، أعضاء مجلس النواب، والنائب أسامة الهواري ، والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر، أعضاء مجلس الشيوخ.

من جانبه، أشار محافظ قنا، إلى أهمية التواصل الدائم بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية، والمساهمة فى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين، مؤكدًا ضرورة مشاركة النواب فى وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الخطة الاستثمارية السنوية، لتكون معبرة عن الاحتياجات الفعلية للمواطنين .

وأضاف "عبد الحليم" أن تحقيق مصلحة المواطن تعد الهدف المشترك بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

كما استمع محافظ قنا، خلال اللقاء لطلبات النواب والتي تضمنت مشكلات المرور، والنقل والمواصلات، والإنارة، و التعليم، ومياه الشرب، موجها بتشكيل لجنة تتكون من مسئولي إدارات المواقف ، و المرور، و رئيس الوحدة المحلية لمركزي قنا ونجع حمادي ، وخبير طرق من جامعة جنوب الوادي، لإجراء دراسة خدمة النقل الجماعي، وحصر لجميع المواقف وخطوط السرفيس ومعرفة اوقات الازدحام ،مع دراسة الاستعانة بشركات نقل لتشغيل اتوبيس لتخفيف الازدحام، كما وجه بسرعة فحص ودراسة الطلبات، وإتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات.

و من جانبهم أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالجهود المبذولة من قبل الأجهزة التنفيذية برئاسه محافظ قنا، خاصه سرعة الإستجابة لكافة الطلبات المقدمة من المواطنين، و إيجاد حلول وآليات لتلك المشكلات.