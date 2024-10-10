«القاهرة الإخبارية» تعرض قصة مراسلها أبو كويك.. نزح داخل غزة 7 مرات

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، قصة مراسلها يوسف أبو كويك، الذي نزح داخل قطاع غزة 7 مرات ويعيش هو وعائلته في خيمة منذ بدء عدوان الاحتلال على القطاع.

بعد سنة من الحرب، يعيش المراسل في خيمة هو وعائلته وتُعتبر الخيمة مكتب ومبيت ومكان للتجمع، يبدأون يومهم بشكل مختلف عن ذي قبل، حتى استخدام المرافق الصحية تغير عن ذي قبل، وفي حالة وجود مهمة عمل ينطلق لأقرب نقطة توجد بها الكاميرا داخل مستشفى ناصر بمدينة خان يونس.

المراسلين يتكلمون عن الواقع المرير في غزة في أوقات الفراغ

أكد أبو كويك، أنه يجلس في أوقات الفراغ هو وزملاؤه المراسلين للتحدث عن الواقع المريرن وما يشاهدونه خلال تغطيتهم للأحداث في قطاع غزة وأراضي فلسطين المحتلة، مؤكدًا أنه ينتظر التوقيت الذي يذهب فيه لزيارة عائلته، فعائلته نازحة في دير البلح وهو مقيم في مخيمات خان يونس.

البعد عن العائلة

وتابع: «من الأشياء الصعبة في الحرب على المراسل أن يكون بعيدًا عن عائلته، فتعرض الأبناء لمحيط القصف في عدم وجود الوالد يكون صعب عليهم، فالوالد هو مبعث الأمن والأمان للأطفال، ولكن دور المراسلين في الحرب مثل المحاربين».

