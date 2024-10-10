الاتحاد الأوروبي بصدد صرف حزم تمويلية لمصر بعد رفع العلاقات

قال السفير كريستيان برجر؛ رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إن الاتحاد بصدد صرف حزم تمويلية اقتصادية بعد رفع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى شراكة استراتيجية، وذلك لدعم الاقتصاد المصري فى ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وأضاف رئيس وقد الاتحاد الأوروبي خلال كلمته في المؤتمر المنعقد بنقابة الصحفيين اليوم، أن الاتحاد يعمل مع مصر على عدد من الجوانب لتعزيز الشراكة على مستوى كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بما يعزز العلاقة مع مصر.

وأكد أن توترات الحرب الروسية الأوكرانية غيرت من طريقة عمل الاتحاد الأوروبي مع الدول على مستوى العلاقات السياسية وليس الاقتصادية فقط.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يولي قطاع الطاقة في مصر أهمية في مجالات العمل المرتقب بين الطرفين خلال الفترة المقبلة، خاصة أن قطاع الطاقة له فرص واعدة فى مصر على صعيد الغاز، والطاقة المتجدد، والهيدروجين الأخير.

وتابع:" وقعنا مذكرتين تعاون إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر في مصر، وهم اتفاقيات كبرى خاصة".

ولفت إلى أن مشكلات المياه من معالجة المياه وندرتها والصرف الصحي هو مجال عمل يركزون عليه مع مصر خلال الفترة المقبلة، و سيقومون بدعمه على كافة السبل.

وأشار إلى أن الاتحاد يتضامن مع مصر فى موقفها لوقف إطلاق النار فى غزة فى ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية فى المنطقة، موضحاً أن الاتحاد يرغب في تبادل الأسرى ووقف عملية إطلاق النار.

واستطرد:" نعمل أيضًا على تمرير اتفاقية على تدشين معبر بين غزة والضفة الغربية، ونرى أنه لابد أن يكون هناك حل سياسي وسردية إيجابية بخصوص معاناة غزة".



وأوضح أن هناك خطر شديد قد يحدث بالمنطقة نتيجة تصاعد وتيرة التوترات بين إيران وإسرائيل، و نؤيد منع الانتشار النووى من قبل إيران فى المنطقة، وهناك مخاوف من وصول الصراع إلى دول الاتحاد الاوروبي.



وواصل:" هناك تعاون وثيق مصر أيضًا فى شأن الأزمة الليبية والسودانية وتبنى الحلول السياسية المشتركة والتوصل لاتفاقيات بين الأطراف المتنازعة لأن الأحداث أدت إلى الكثير من الازمات فى منطقة الشرق الأوسط، وبات الكثير من النازحين يلجأون لمصر مما يثير المخاوف حول الهجرة بسبب الحروب".



واختتم حديثه:" مصر باتت تقدم الدعم حتى للنازحين وتحاول تقديم الدعم جنبًا إلى جنب مع الحراك حول حل الأزمة، وهناك تعاون مستقبلي حول دعم من قبل الاتحاد الأوروبى إلى مصر لمساعدة النازحين".