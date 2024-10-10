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الخميس 10 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

بدء ندوة سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة بلجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين

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انطلقت منذ قليل ندوة سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، كريستيان بيرجر، والتي تنظمها لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة حسين الزناتى وكيل النقابة، ويأتي ذلك اللقاء تحت عنوان "مصر والاتحاد الأوروبى.. من التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية فى ظل تطورات المنطقة".
ويشارك في الندوة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، وعدد من أعضاء الصحفيين والإعلاميين.

انطلقت منذ قليل ندوة سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان بيرجر والتي تنظمها لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة حسين الزناتى وكيل النقابة ويأتي ذلك اللقاء تحت عنوان مصر والاتحاد الأوروبى من التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية فى ظل تطورات المنطقة