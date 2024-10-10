انطلقت منذ قليل ندوة سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، كريستيان بيرجر، والتي تنظمها لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة حسين الزناتى وكيل النقابة، ويأتي ذلك اللقاء تحت عنوان "مصر والاتحاد الأوروبى.. من التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية فى ظل تطورات المنطقة".
ويشارك في الندوة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، وعدد من أعضاء الصحفيين والإعلاميين.
سياسة
بدء ندوة سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة بلجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين
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انطلقت منذ قليل ندوة سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، كريستيان بيرجر، والتي تنظمها لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة حسين الزناتى وكيل النقابة، ويأتي ذلك اللقاء تحت عنوان "مصر والاتحاد الأوروبى.. من التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية فى ظل تطورات المنطقة".
انطلقت منذ قليل ندوة سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، كريستيان بيرجر، والتي تنظمها لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة حسين الزناتى وكيل النقابة، ويأتي ذلك اللقاء تحت عنوان "مصر والاتحاد الأوروبى.. من التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية فى ظل تطورات المنطقة".