حسام حسن: نحترم المنافس ومجموعة مصر هي الأصعب بأمم إفريقيا

أكد حسام حسن مدرب منتخب مصر لكرة القدم، احترامه التام لمنتخب موريتانيا قبل مباراة الفريقين المُقرر لها السابعة من مساء غداً الجمعة في استاد القاهرة الدولي، ضمن فعاليات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وأضاف مدرب المنتخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن مباراة الغد صعبة وقوية ولابد من احترام المنافس.

وأشار إلى أن تصريحات معظم المحليين والضيوف خلال إجراء قرعة التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المُقبلة، تؤكد أن جميعهم اتفقوا على أن مجموعة مصر هي الأقوى وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:

محمد الشناوي

المهدي سليمان

محمد عواد

مصطفى شوبير

رامي ربيعة

محمد عبد المنعم

أحمد رمضان بيكهام

خالد صبحي

محمد حمدي شرف

محمد شحاتة

أحمد نبيل كوكا

أحمد عيد

حمدي فتحي

مروان عطية

ناصر ماهر

أحمد سيد زيزو

نبيل عماد دونجا

محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش

محمد صلاح

مصطفى فتحي

إبراهيم عادل

مصطفى محمد

أسامة فيصل.