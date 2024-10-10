حسام حسن يطالب باحترام المدرب الوطني

قال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إنه يعلم جيدا كيف يختار العناصر في قائمة المنتخب ، مؤكدا أن المنتخب غير الأندية ونظرته، للاعب مختلفة نتيجة لتحليلات يضعها الجهاز الفني.

وتابع حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخب مصر وموريتانيا ، "انا مش بتاع تريندات واسم حسام وإبراهيم حسن لن يزيد الا بفرحة الشعب المصري، وأطالب باحترام المدرب الوطني مثل المدرب الأجنبي واعتبروني أجنبي".

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:

محمد الشناوي

المهدي سليمان

محمد عواد

مصطفى شوبير

رامي ربيعة

محمد عبد المنعم

أحمد رمضان بيكهام

خالد صبحي

محمد حمدي شرف

محمد شحاتة

أحمد نبيل كوكا

أحمد عيد

حمدي فتحي

مروان عطية

ناصر ماهر

أحمد سيد زيزو

نبيل عماد دونجا

محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش

محمد صلاح

مصطفى فتحي

إبراهيم عادل

مصطفى محمد

أسامة فيصل.