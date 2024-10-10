مدبولي يتابع عمليات اختبار عينات المياه بمحطة الهنادي للتأكد من سلامتها.. صور

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جولة داخل محطة مياه الشرب الجديدة بقرية الهنادي شرق إسنا، على هامش جولته بعدد من المشروعات بمحافظة الأقصر، يرافقه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وحرص رئيس الوزراء خلال الجولة، على متابعة عمليات اختبار عينات المياه بأحد المعامل الخاصة بفحص المياه والتأكد الدائم من نقائها وسلامتها، كما زار مبنى الفلاتر، واستمع لشرح حول مكونات لوحة التحكم الرئيسية، ثم شاهد من نقطة مشاهدة أحواض الترسيب، حيث استمع أيضاً إلى شرح حول مراحل فلترة المياه بداية من دخولها في خط المياه العكرة القادم من النيل وصولاً إلى إنتاج مياه الشرب النقية.

رئيس الوزراء يستمع إلى موقف خدمة مياه الشرب بمحافظة الأقصر

وخلال جولته بالمحطة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من محافظ الأقصر، حول موقف خدمة مياه الشرب بالمحافظة، والذي أشار إلى أن متوسط الطاقة الإنتاجية لمحطات المياه بها يبلغ نحو 380 ألف م3/يوم، بنسبة تغطية للمستفيدين تصل إلى نحو 99.5%.

وزير الإسكان يشرح مكونات محطة مياه الشرب بالهنادي

كما شرح وزير الاسكان مكونات محطة مياه الشرب الجديدة بقرية الهنادي شرق إسنا، مشيرا إلى أن المحطة تعمل بطاقة 17 ألف متر مكعب/ يوم، ومزودة بخط ناقل بطول 23 كم، يربط 10 قرى يتم تغذيتها من خلال المحطة، حيث يستفيد منها نحو 130 ألف نسمة.

فيما أوضح مدير المحطة أنها تتضمن عنبر الطلمبات، بواقع 3 طلمبات مياه عكرة، إلى جانب خزان مياه شرب سعة 5 آلاف متر مكعب، وغرفة محولات، وخزان الوقود.

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