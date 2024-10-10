تيك توك تحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية من خلال التعاون مع Headspace

تجمع منصة تيك توك أكثر من مليار مستخدم شهريًا، حيث يشارك الأفراد قصصهم ويجدون دعمًا مجتمعيًا قويًا. وبمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، تعزز تيك توك جهودها في خلق بيئة آمنة وداعمة للمستخدمين، مشجعةً إياهم على مشاركة تجاربهم المتعلقة بالسلام النفسي عبر هاشتاجات مثل #MentalHealth و#MentalHealthAwareness، والتي ألهمت إنتاج حوالي 25 مليون فيديو حتى الآن.

بالتزامها المستمر نحو دعم مجتمع المبدعين، أعلنت تيك توك عن شراكة مع تطبيق Headspace لتوفير موارد نفسية مخصصة. تمنح هذه الشراكة حوالي 20 ألف مبدع حول العالم وصولًا مجانيًا لمدة ستة أشهر إلى أدوات وتقنيات تطبيق Headspace، مما يساعدهم في تقليل التوتر وتعزيز الإيجابية.

صرحت إيما نمتين، رئيس الشراكات مع المستهلكين في Headspace: "نهدف إلى جعل دعم الصحة النفسية أكثر سهولة، ونتمنى أن يشعر المبدعون بالتحكم في صحتهم النفسية من خلال هذه الأدوات".

وأضاف فالينت ريتشي من تيك توك: "نسعى لتعزيز دعمنا لمجتمع المبدعين عبر توفير موارد موثوقة بالتعاون مع Headspace".

تولي تيك توك أهمية كبيرة لرفاهية المستخدمين، سواء عبر الإنترنت أو خارجه. وتعمل مع خبراء وشركاء عالميين لمشاركة معلومات موثوقة، وتوفير موارد دعم مثل دليل الصحة النفسية، وتعزيز بيئة آمنة عبر الإنترنت.

كما انضمت المنصة إلى برنامج Thrive التابع لتحالف الصحة النفسية، والذي يتيح مشاركة معلومات حول المحتوى الضار المتعلق بالانتحار وإيذاء النفس مع شركاء مثل Meta وSnapchat.

ريادة تيك توك في دعم الصحة النفسية

أصبح مجتمع تيك توك مصدر إلهام للتوعية بالصحة النفسية عبر هاشتاجات #WellBeing و#SelfCare و#StressRelief، حيث يشارك المبدعون تجاربهم الشخصية. ومن بين أبرز المبدعين الذين يدعمون الصحة النفسية:

أسماء القاضي (@dr_asmaaelkady92) تقدم نصائح حول الثقة بالنفس والتغلب على الأفكار السلبية.

د. صالحة أفريدي (@drsalihaafridi) تكرس جهودها لتحسين الصحة النفسية في المنطقة من خلال مركز LightHouse Arabia.

عبد الله العلاوي (@abdullah_yw) يقدم محتوى ملهمًا حول الرفاهية النفسية والتنمية الذاتية.

كما تشارك تيك توك مع منظمة الصحة العالمية لتوفير محتوى موثوق في مجال الصحة النفسية، حيث كانت جزءًا من النقاشات الدولية حول هذا الموضوع في فعاليات قمة كونكورديا 2024.