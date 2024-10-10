"هدية مصر للعالم".. مدبولي يُعلن بدء التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير الأربعاء المقبل

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، إن الحكومة تحاول إنجاز المشروعات في وقت أقل لتعويض عدم التركيز على عمليات التنمية المتكاملة في العهود السابقة.

وأضاف رئيس الوزراء -خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن خلال جولته التفقدية لعدد من المشروعات التنموية بمحافظة الأقصر- أن تواجدنا في الأقصر رسالة أن الدولة المصرية تسعى أن تصل التنمية إلى جميع ربوع مصر.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، خلال جولته التفقدية، بدء أول تشغيل تجريبي للقاعات داخل المتحف المصري الكبير يوم الأربعاء القادم، بناءً على التوجيهات الرئاسية.

وأضاف «مدبولي»،:« سيبدأ أول تشغيل تجريبي للقاعات والقاعة الرئيسية الموجودة في المتحف المصري الكبير يوم الأربعاء المقبل، واصفًا إياه بأنه سيكون هدية مصر للعالم في صورة أنه أكبر متحف على مستوى العالم».