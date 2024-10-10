«الرعاية الصحية»: 600 ألف تدخل جراحي و50 مليون خدمة بمحافظات التأمين الشامل

شارك الدكتور هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، نيابة عن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل في افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للصحة “ايجي هيلث 2024”، والمقرر أن يستمر فعالياته حتى 12 أكتوبر الجاري.

وتستعرض الهيئة العامة للرعاية الصحية، بجناح المؤتمر امكانات وتجهيزات منشآتها العالمية للترويج لمشروع الهيئة للسياحة العلاجية تحت شعار العلامة التجارية "نرعاك في مصر"، وذلك من خلال جناحها شاشات تفاعلية داخل الجناح على مدار أيام المعرض.

كما يتم تستعرض إنجازات الهيئة وحزم الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بأعلى معايير الجودة، من خلال شاشات تفاعلية داخل الجناح تستعرض الانجازات واستخدام أحدث التقنيات الحديثة في إجراء التدخلات الجراحية والدقيقة، والتي تم استحداثها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، والتي تخطت 600 ألف تدخل جراحي وفق أحدث التقنيات العالمية فضلًا عن حزم الطبية والعلاجية والتي بلغت 50 مليون خدمة طبية تم تقديمها حتى الآن بمحافظات التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم تبادل وتناقل الخبرات مع الوفود المشاركة من مختلف القطاعات المعنية بالشأن الصحي على مستوى القارة الإفريقية والمجتمع الدولي من خلال مشاركة قيادات الهيئة بجلسات نقاشية تستمر على طوال أيام المعرض، أبرزها جلسة بعنوان "الابتكار في الرعاية الصحية: معالجة التحديات وخلق الفرص" أدارتها الدكتورة نهى الصناديدي، مدير عام إدارة الرعاية الأولية بهيئة الرعاية الصحية، وجلسة "الرعاية الصحية العربية: خارطة طريق استراتيجية للمستقبل"، مثَّل الهيئة فيها الدكتور وائل عمران، مساعد المدير التنفيذي لشؤون التشغيل والإمداد، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية بالهيئة، فيما أدارت الجلسة الدكتورة نيرمين عاشور، المشرف العام على مشروعات الاستدامة والتحول الأخضر بالهيئة.

،شارك كل من الدكتور عمرو عبدالنبي، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للشراكات وتنمية الأعمال، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية لشؤون الصيدلة والدواء، بجلسة نقاشية أدارتها الدكتورة أمنية عنتر، مسؤول الشراكات وتنمية الأعمال بالهيئة، تحت عنوان، "بناء سلاسل توريد مستدامة ومرنة للرعاية الصحية: التوطين من أجل مستقبل صحي".

يذكر أن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للصحة ايجي هيلث 2024، انطلقت في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر، بمركز مصر للمعارض الدولية، وبمشاركة واسعة من كبري الشركات والمؤسسات الصحية في المنطقة العربية والعالم، حيث يُعد المؤتمر منصة مثالية لعرض أحدث التقنيات والمنتجات والخدمات في مجال الرعاية الصحية، مما يُساهم في تطوير القطاع الصحي في مصر والمنطقة العربية، فيما يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون والشراكات بين الكيانات المصرية والعربية والأجنبية في مجالات الصناعات والمستلزمات الطبية والتكنولوجيا الصحية، كما يسعى إلى إبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية وتنمية الصناعات الطبية في المنطقة ككل.