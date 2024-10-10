بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء خلال جولته التفقدية بمحافظة الأقصر

تقدم البوابة نيوز، بثا مباشرا للمؤتمر الصحفي للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته التفقدية لعدد من المشورعات التنموية بمحافظة الأقصر.

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى محافظة الأقصر، لبدء جولة تفقدية تشمل عدة مشروعات في قطاعات تعليمية وصحية وخدمية وسياحية، يرافقه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، والدكتور محمد إسماعيل خالد، أمين عام المجلس الأعلى للآثار.

